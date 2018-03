Diretora de Mulher-Maravilha confirma quem vai viver a vilã Mulher-Leopardo no próximo filme

Os rumores de que Kristen Wiig estava negociando com a produção de Mulher Maravilha para participar da sequência do filme foram confirmados! Quem deu a notícia foi Patty Jenkins, diretora do filme. Em sua conta oficial no Twitter, ela deu as boas-vindas à atris, que interpretará a vilã Mulher-Leopardo em Mulher-Maravilha 2. Veja o post:

So excited to confirm the most thrilling news. Yes! It’s true! So incredibly lucky to welcome the sensationally talented Kristen Wiig to our Wonder Woman family. Can't wait to finally work with one of my favorites. And SO excited by what we have planned. #Cheetah!!! @GalGadot pic.twitter.com/Gn0jICiIAH

— Patty Jenkins (@PattyJenks) March 9, 2018

“Muito empolgada em confirmar essas notícias excitantes. Sim! É verdade! Muito sortuda de dar as boas-vindas a sensacionalmente talentosa Kristen Wiig para a família Mulher Maravilha. Mal posso esperar para finalmente trabalhar com uma das minhas prediletas. E MUITO empolgada pelo que nós estamos planejando. #MulherLeoparto!!! @GalGadot”, ela escreveu, citando também a atriz Gal Gadot, que interpreta a personagem-título da série.

Kristen Wiig é atriz e comediante e ganhou destaque ao trabalhar no Saturday Night Live, programa do qual ela fazia parte até 2012. Ela também esteve nos filmes “Missão: Madrinha de Casamento” e “As Caça-Fantasmas”.

Veja os melhores cosplays de Mulher Maravilha

1 de 90

Cosplays de Mulher Maravilha

Créditos: Instagram/Reprodução

@vivaww_cosplay

Créditos: Instagram/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL