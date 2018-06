Diretor mostra primeiras imagens de novo filme inspirado na ‘Turma da Mônica’

Mônica (Giulia Benitte), Magali (Laura Rauseo), Cebolinha (Kevin Vechiatto) e Cascão (Gabriel Moreira) estarão em breve nas telonas! O diretor Daniel Rezende divulgou, nesta quarta-feira (13), imagens do famoso quarteto durante as gravações do filme inspirado nos quadrinhos.

O longa, que se chamará ‘Laços’, vai contar as aventuras da turma para resgatar Floquinho, o cachorro do Cebolinha. O elenco tem ainda a atriz Monica Iozzi como Dona Lourdinha, Paulo Vilhena na pele do Seu Cebola e Ravel Cabral dando vida ao Homem do Saco.

O filme, feito em parceria entre a Mauricio de Sousa Produções e a produtora Quintal, tem previsão de estreia para 2019.

Turma da Mônica nas telonas

Inspirado na obra de Mauricio de Sousa, filme ‘Laços’ começa a ser filmado e tem previsão de estreia para 2019

Créditos: Reprodução / Twitter

Fonte: Vírgula UOL