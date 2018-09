Diplo curte um tweet que diz que Taki Taki é versão “sem graça” da música Sua Cara

Ozuna, Selena Gomez, DJ Snake e Cardi B

Leia maisAriana Grande desabafa em uma série de tweets: “Tem sido um mês …De volta ao rap! Will Smith participa do clipe de ‘Está Rico’, de …

DJ Snake lançou Taki Taki em parceria com Ozuna, Selena Gomez e Cardi B. E parece que Diplo não curtiu muito a música.

O produtora curtiu um tweet que dizia que a canção é uma versão “sem graça” da música Sua Cara.

Pabllo, Diplo e Anitta

Sua Cara é a música do Major Lazer, grupo do qual Diplo faz parte, em parceria com Anitta e Pabllo Vittar.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

O cantor The Weeknd a caminho de Los Angeles.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

Cantora comemorou 25 anos com uma festa para poucos amigos. A decoração, toda em azul e branco, também ganhou um luminoso de ‘Fetish’, sua mais nova música de trabalho.

Créditos: Reprodução / Instagram

#HappyBirthdaySelena

O cantor The Weeknd a caminho de Los Angeles.

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Antes e depois de filhos de famosos

Ana Paula Renault

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Antes e depois de filhos de famosos

Ana Paula Renault

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1239232’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL