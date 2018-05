Diogo Nogueira, Emicida, Fernanda Abreu e Zeca Baleiro gravam hits para a Copa

A gravadora Musickeria criou grandes ações para a Copa do Mundo. Reuniu um forte time de músicos brasileiros para lançar um álbum com 20 músicas de sucesso, gravadas por diversos artistas nacionais como Emicida, Zeca Baleiro, Fernanda Abreu e Baby do Brasil, além do novo hit Torcida Brasil, interpretado por Diogo Nogueira, para a Copa do Mundo 2018. O projeto conta com o patrocínio dos cartões Ourocard Visa.

Leia maisSambista também tem tattoo! Diogo Nogueira mostra as suas e conta …

“Decidimos criar um projeto artístico que celebrasse o nosso País, e a Copa é um veículo espetacular para dar forma a isso. A partir daí surgiu o conceito do Torcida Brasil, que essencialmente é uma torcida pelo Brasil neste evento. E criamos um binômio que eleva a vibração por meio da música”, diz o empresário de entretenimento e sócio da Musickeria e do Virgula, Luiz Calainho. O megaprojeto foi divulgado em encontro com a imprensa nesta terça (22), no Rio de Janeiro, e contou com a presença de Flavio Pinheiro, Luiz Calainho e Afonso Carvalho (Musickeria), Rodrigo Bochicchio, diretor de marketing Visa, Luiz Claudio Batista, gerente executivo do Banco do Brasil, e dos músicos Fernanda Abreu, Diogo Nogueira e Baby do Brasil.

“Energia a mil, sem perder a fé, Torcida Brasil, manda ver que é golaço” são algumas estrofes da canção inédita, interpretada por Diogo Nogueira, embaixador do projeto. “Futebol e música fazem parte da minha vida, desde menino. A música tem uma energia incrível e é de um quarteto de compositores fantásticos: o Pretinho da Serrinha, Rogê, Gabriel Moura e o Leandro FAB. Essa mistura de futebol e música vai dar samba, e estou super empolgado com tudo. Até pra Rússia eu vou! Vamos com tudo!”, afirmou o cantor. Afonso Carvalho, um dos sócios da Musickeria, é o diretor artístico do projeto.

Fernanda Abreu, Baby do Brasil e Diogo Nogueira em coletiva de apresentação do megaprojeto. Foto: Erbs Jr./Divulgação

Álbum Torcida Brasil

Foram selecionadas 20 músicas emblemáticas, todas festivas, e regravadas por grandes nomes da música brasileira, como Fernanda Abreu, Zeca Baleiro, Baby do Brasil, Toni Garrido e Diogo Nogueira. Rael regravou “Já sei namorar”, um dos hits dos Tribalistas; Emicida emprestou seu talento à música “Nosso Sonho”, de Claudinho e Bucheca; e Baby do Brasil levou o suingue para a regravação de “Assim caminha a Humanidade”, sucesso do hitmaker Lulu Santos.

A música inédita “Torcida Brasil” já pode ser ouvida nas rádios SulAmerica Paradiso e Mix Rio FM, ambas emissoras de rádio do evento. Em junho, o álbum será lançado em diversas plataformas digitais.

Megaeventos

Além do álbum, o projeto grandioso conta com megaeventos em três capitais do País, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Serão shows, roda de samba, blocos de carnaval e, claro, transmissão dos jogos nos dias de partida com a Seleção Brasileira.

Flávio Pinheiro, Luiz Calainho, Fernanda Abreu, Diogo Nogueira, Rodrigo Bochicchio, Luiz Claudio Batista e Afonso Carvalho. Foto: Erbs Jr./Divulgação

Fonte: Vírgula UOL