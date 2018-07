Diogo Nogueira e Péricles consolam torcida em São Paulo

Péricles e Diogo Nogueira em foto de Marcos Fernandes

Mesmo com a derrota da seleção brasileira diante da Bélgica nesta sexta (6) pelas quartas de final da Copa do Mundo, a torcida não arredou o pé do Expo Barra Funda. Lógico, com os craques Diogo Nogueira e Péricles escalados, quem ia querer perder?

Diogo Nogueira, embaixador do projeto Torcida Brasil, que passou pelo Rio de Janeiro, na Marina da Glória, e chegou a São Paulo nas oitavas, levantou a astral da galera. Serviu como consolação para quem viu a seleção brigar e cair de pé.

Antes do jogo ninguém pensava em derrota. Foto de Marcos Fernandes

Ao lado de uma excelente banda, no melhor estilo gafieira, Diogo alternava momentos românticos e pagodões raiz com maestria. Ele é um grande “crooner” e um dos grandes “showman” do país.

Diogo curou as mágoas da torcida com hits como Vai Vadiar, Deixa a Vida Me Levar, Ex-Amor, Codinome Beija-Flor, Coisinha Tão Bonitinha do Pai, esta última em homenagem à Beth Carvalho.

@torcidabrasilsp com Péricles, que momento!

Ao receber como convidado especial o cantor Péricles, ídolo revelado pelo Exaltasamba, a casa veio abaixo e o ícone do pagode 90 emocionou geral.

Que venha a próxima Copa. Foto de Marcos Fernandes

O bloco Domingo Ela Não Vai esquentou a galera antes do jogo. O DJ João Rodrigo e a roda de samba com Samba do Sol foram os outros nomes do evento.

Não foi desta vez que o hexa veio, mas festejamos e fizemos a nossa parte. Que venha a próxima Copa logo!

