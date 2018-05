Dinamarca proíbe uso de burca e estabelece multa de R$ 500 para infrações

Áustria, França e Bélgica têm leis semelhantes

A Dinamarca se uniu a outros países europeus na proibição do uso da burca cobrindo o rosto da pessoa. A votação aconteceu nesta quinta-feira (31) e baniu o vestimenta por 75 contra 30 votos. Pessoas que descumprirem a lei podem pagar multa de mais de R$ 500. Áustria, França e Bélgica têm leis semelhantes. As informações são do The Guardian.

O diretor da Anistia Internacional, Gauri van Gulik, disse: “todas as mulheres deveriam ser livres para vestirem o que quiserem, roupas que expresse, suas identidades e crenças. Essa proibição terá impacto negativo na vida de mulheres muçulmanas”. Ativistas afirmaram que a lei fere o direito de liberdade de expressão.

Fonte: Vírgula UOL