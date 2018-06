Dinamarca abre o placar contra a Austrália no início do jogo

A Dinamarca e a Austrália deram início à jornada de hoje, pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo. A Dinamarca, com Eriksen, fez o primeiro gol aos 7 minutos de jogo. O camisa 10 dinamarquês acertou um chute forte dentro da área, sem chances para o goleiro Ryan.

A Dinamarca entrou em campo com Schmeichel, Kaer, Christensen, Stryger, Dalsgaard, Delaney, Schöne, Eriksen, Yurary, Sisto e N. Jorgensen.

A Austrália iniciou o jogo com Ryan, Milligan, Sainsbury, Risdon, Behich, Mooy, Jedinak, Leckie, Kruse, Rogic e Nabbout.

Fonte: Agência Brasil