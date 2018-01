Dilmar quer abandonar Taques

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) disse que pretende deixar a liderança do governo Pedro Taques (PSDB) na Assembleia Legislativa. O democrata deve se reunir com o governador na próxima segunda-feira (15) para discutir o assunto. A possível incompatibilidade do DEM com o projeto de reeleição do governador Pedro Taques pode ter contribuído com a decisão do parlamentar. Publicamente, Dilmar afirma que deixa a função para se organizar sua pré-campanha à reeleição. Segundo uma fonte do Palácio Paiaguás, o governador vai tentar convencer Dilmar a ficar na liderança. Com um democrata na liderança, Taques mantém o DEM mais próximo e compromete o partido com os ônus e bônus de sua administração.