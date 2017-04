Diagnosticada com esquizofrenia aos 17, jovem decide desenhar suas alucinações

Kate tem 18 anos e descobriu há um que tem esquizofrenia. “Sempre fui uma artista, só que nunca notei o que isso significava até que essa doença apareceu”, afirma.

“Eu desprezo o termo ‘doente mental’. Isso implica que quem eu sou como pessoa é fundamentalmente corrompido e quebrado. Infelizmente, assim que eu digo às pessoas o que eu tenho, sinto que isso é tudo que eles vêem. Eles enxergam o estigma perpetuado pela mídia e os estereótipos imprecisos retratados em Hollywood. É precisamente por isso que eu sou tão aberta sobre o que eu vivo”, relata.

Para ajudar a lidar com a esquizofrenia, Kate decidiu começar a desenhar as suas alucinações. “Nas minhas alucinações, eu ouço vozes, efeitos sonoros, ruídos aleatórios e, muitas vezes, vejo insetos, rostos e olhos estranhos”, relatou.

“Eu alucino com insetos frequentemente e minha depressão várias vezes me faz sentir como se eu fosse sem valor, como uma mosquinha. Faço desenhos para relatar essa parte da doença também”, afirma. Para acompanhar o trabalho de Kate, é só seguir @awkwardapostrophe no Instagram.

Confira na galeria: