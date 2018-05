Dia das Mães tem programação cultural gratuita em São Paulo

A Secretaria Estadual da Cultura preparou uma programação variada para comemorar o Dia das Mães. As opções culturais vão desde uma mostra especial do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, no Museu da Imagem e do Som (MIS), um concerto gratuito na Sala São Paulo ou preparar um presente exclusivo para as mães no Museu do Futebol. O roteiro de atrações será no sábado (12) e domingo (13). A programação cultural está no site da secretaria www.cultura.sp.gov.br.

Museus

O MIS-SP apresentará ao público uma mostra gratuita com três filmes que retratam mães fortes e emblemáticas por meio do olhar do cineasta Pedro Almodóvar, especialista em criar figuras maternas envolventes e complexas. Serão exibidos Volver, às 15h; Julieta, às 17h30; e Tudo sobre minha mãe, às 19h30. As sessões são gratuitas, sendo necessário retirar o ingresso uma hora antes das sessões, na recepção do museu.

O Museu Afro Brasil inaugura no sábado (12), às 11h, a exposição Isso É Coisa de Preto – 130 Anos da Abolição da Escravidão, que retrata mulheres e homens negros que marcaram época na história brasileira, como o médico Juliano Moreira, o poeta Luiz Gama, o escritor Manuel Querino, a cantora Elza Soares, entre outros. Os visitantes poderão ainda conferir outras cinco mostras que estão em exposição. Mais detalhes em www.museuafrobrasil.org.br.

A Pinacoteca apresenta as exposições Hilma af Klint: Mundos possíveis, Emmanuel Nassar: 81-18, Arte colonial na coleção da Fundação Nemirovsky, José Antonio da Silva e Chão Comum, de Ana Dias Batista. O espaço também apresenta, no domingo (13), o espetáculo Pinacanção, que reúne música, teatro e artes visuais. A atividade é gratuita, com início às 15h. Para participar, basta retirar os ingressos a partir das 14h30 na entrada do auditório. No mesmo dia, das 11h às 15h o Pinafamília leva pessoas de todas as idades para uma viagem pelo acervo do museu. Mais informações no site www.pinacoteca.org.br.

No sábado (12) e domingo (13), das 14h as 15h30, o Museu do Futebol promove a oficina Marca Páginas, onde os participantes poderão produzir um presente em homenagem às mães. A atividade é gratuita.

Com entrada gratuita, o Museu da Casa Brasileira apresenta no domingo (13), às 11h, Carlinhos Antunes e a Orquestra Mundana Refugi, com músicas do Brasil, da Palestina, do Irã, da Guiné e do Congo. Os visitantes podem aproveitar a visita ao museu para conhecer a exposição Design Aerodinâmico – Metáfora do Futuro, com mais de 250 objetos do estilo streamline – também conhecido como streamform ou streamlining. Mais informações sobre a programação no site www.mcb.org.br.

Bibliotecas

Nas Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos, as atividades de contação de histórias Lê no Ninho, no sábado (12), às 11h, e Hora do Conto, no domingo (13), às 16h, são oportunidades de aguçar o hábito da leitura e a imaginação das crianças.

Além dessas atividades, neste sábado (12), na Biblioteca Parque Villa-Lobos, as mães que gostam de literatura poderão acompanhar bate-papo com o escritor Jacques Fux, autor do livro Nobel, no projeto Segundas Intenções, na Biblioteca Parque Villa-Lobos.

Fonte: Agência Brasil