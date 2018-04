Dia das Boas Ações incentiva voluntariado em São Paulo

Entre as atividades haverá apresentações de circo e de teatro para criançasTomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo

A terceira edição do Dia das Boas Ações no Brasil, acontece no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Entre 11h e 20h desse domingo (15), o público terá acesso a diversas atrações culturais, como espetáculos de teatro e circo para crianças, apresentações de dança com o grupo Gumboot Dance Brasil e de maracatu com a Cia. Caracaxá, e um show especial do cantor Chico César.

Além das atividades culturais, uma feira de organizações não governamentais (ONGs) reunirá mais de 30 instituições neste movimento global de voluntariado realizado em mais de 90 países para incentivar a prática o ano todo.

No Brasil, a iniciativa é realizada pelo Atados, uma plataforma social que conecta pessoas e organizações, facilitando o seu engajamento nas mais diversas possibilidades de voluntariado, e pela produtora Muda Cultural. O Dia das Boas Ações reunirá em uma semana (de 16 a 22 de abril) mais de 100 ações voluntárias realizadas em diversas cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, o evento acontece na Quinta da Boa Vista.

Tempo e talento

Entre as diversas atividades, os visitantes poderão se cadastrar na plataforma online do Atados para participar de ações voluntárias a partir de sua aptidão, região ou causa social com que mais se identifica. Para o co-fundador do Atados, Daniel Morais, é importante que a sociedade entenda como é simples doar seu tempo ou talento para impulsionar o desenvolvimento de quem vive em alguma situação de vulnerabilidade.

“Queremos despertar o senso de engajamento social nas pessoas que participam do evento. Percebemos pelos resultados das últimas edições que o engajamento iniciado na data permanece ao longo do ano em ações cada vez mais transformadoras, nas mais diversas causas. É, para nós, um importante ponto de partida para a participação cidadã através do voluntariado”, destaca Morais.

A feira das ONGs terá duas vilas temáticas: “Saúde e Bem-estar” e “Sustentabilidade”, onde haverá oficinas com instituições participantes e uma série de apresentações para pessoas de todas as idades. Entre as atrações estão espetáculos de circo com o Palhaços sem Fronteiras e o Super Circo; de teatro com a Cia. Pia Fraus e o Grupo Último Tipo; e oficinas de moda sustentável, turbante, horta em lata e mediação de leitura; e mais um mutirão para produção de kits de lenços para mulheres com câncer, corte de cabelo para doação com Cabelegria e massagem com grupo de terapeutas voluntários.

O Dia das Boas Ações é o maior evento de mobilização voluntária do mundo, presente em mais de 90 países. No Brasil, a primeira edição aconteceu em 2016, com dois dias de atividades distribuídas por mais de 40 cidades, beneficiando mais de 40 mil pessoas em quase 300 iniciativas. Já a edição de 2017 beneficiou mais de 25 mil pessoas. Este ano, o evento conta com o patrocínio da CTG Brasil (empresa do setor de energia, subsidiária da China Three Gorges Corporation) e apoio da fabricante do medicamento Benegrip.

A expectativa dos organizadores da atual edição é atingir mais de 40 mil pessoas. “Nosso papel é criar essa conexão que ajuda a alimentar uma rede de pessoas que têm em comum a busca do bem coletivo e da harmonização das nossas relações – com nós mesmos e com o mundo”, explica Morais.

Serviço:

O que – Dia das Boas Ações 2018

Quando: 15 de abril (Domingo)

Horário: das 11 às 20h

Local: Parque Ibirapuera, São Paulo

Todas as atividades são gratuitas

Mais informações: http://www.diadasboasacoes.com.br

Fonte: Agência Brasil