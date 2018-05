Dia da Língua Portuguesa é festejado em SP ao lado de museu em obras

Uma extensa programação cultural gratuita comemora a partir de hoje o Dia Internacional da Língua Portuguesa, celebrado em 5 de maio. A Estação da Luz, no centro de São Paulo, ao lado do Museu da Língua Portuguesa, em reconstrução após um incêndio 2015, terá eventos gratuitos e abertos ao público, entre hoje e domingo, com shows de música, apresentação de slam (poesia falada), exposições, narração de histórias e oficinas.

A celebração parte da pergunta “Qual é a sua língua portuguesa?” para percorrer a riqueza de sotaques e influências do idioma falado em nove países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).

A cantora e percussionista moçambicana (radicada em São Paulo) Lenna Bahule até a performance da dupla de artistas audiovisuais VJ Suave, em que triciclos adaptados serão utilizados para projeções nas paredes da estação. Um sarau de slammers, com curadoria da artista Roberta Estrela D’Alva, apresenta sotaques das periferias, enquanto o show do grupo de rappers indígenas Bro MC’s une português e guarani. Já a atriz Andi Rubinstein vai contar histórias de mulheres escritoras de Moçambique, de Portugal e do Brasil.

O saguão da Estação da Luz apresentará informações sobre os países falantes da língua portuguesa. Outro destaque da celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa serão as oficinas de montagem de maquetes da Estação da Luz, em que o público poderá refletir sobre a reconstrução do edifício e a preservação do patrimônio histórico, além de fazer sua própria maquete do prédio em papel.

O Museu da Língua Portuguesa foi atingido por um incêndio em dezembro de 2015 e atualmente está em reconstrução. Já foi concluída a etapa de restauro das fachadas e esquadrias, estando com previsão de reabertura no segundo semestre de 2019.

O roteiro completo das comemorações pode ser consultado no endereço www.museudalinguaportuguesa.org.br/.

Fonte: Agência Brasil