DF tem dias de chuva, mas período de seca só deve terminar em outubro

O Distrito Federal tem dias de chuva, mas o período de seca só deve terminar definitivamente na segunda quinzena de outubro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As chuvas começaram de forma isolada na última quinta-feira (13). No final de semana, vieram com mais força à capital federal, mas foi hoje que o instituto registrou a maior precipitação, que chegou a 14 milímetros (mm) em Brazlândia, que fica a 36 km da área central de Brasília, e a 5,6 mm, no centro da cidade. A média esperada para o DF para o mês é cerca de 40 mm.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal chegou a emitir um alerta devido à chuva e ventos intensos.

De acordo com o Inmet, deve chover ainda no restante da semana, mas no final de semana a seca volta para deixar o Distrito Federal apenas em meados de outubro.

Ao que tudo indica, segundo o instituto, a seca deste ano será mais branda que a do ano passado, que registrou mais de 120 dias de estiagem. Neste ano, a capital ficou 82 dias sem chuva entre maio e agosto. No mês passado choveu. O Distrito Federal estava há 21 dias na seca.

“Este ano será um pouco melhor, no ano passado foram 127 dias de seca, o maior período de estiagem. Neste ano, o começo de agosto registrou chuvas e agora também em setembro”, disse a meteorologista do Inmet Naiane Araujo.

No ano passado, a Defesa Civil do DF declarou estado de emergência por causa da baixa umidade relativa do ar. A capital passou praticamente todo o ano de 2017 em regime de racionamento de água. O racionamento seguiu até junho deste ano.

Para amanhã (18), a previsão do Inmet é temperatura mínima de 19 graus Celsius (ºC) e a máxima, de 30ºC, com bastante nebulosidade, tempo abafado e chuva acompanhada de trovoada.

