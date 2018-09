DF: Campanha monta loja por um dia e doa roupas a 500 moradores de rua

A quarta edição da The Street Store recebeu doações de seis mil itens como peças de roupa, sapatos, cobertores e brinquedos para redistribuição a moradores de rua do Distrito Federal e pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com Marcela Nóbrega, do coletivo Dente de Leão, responsável pelo evento em Brasília desde 2015, as doações atenderam de 460 a 500 moradores de rua. O evento ocorreu próximo à Rodoviária do Plano Piloto, no centro da capital federal.

The Street Store é chamada pelos organizadores como “uma loja de rua sem fins lucrativos” e ocorre em diferentes países, com mais de 700 lojas pelo mundo, de acordo com o site da campanha.

“Qualquer pessoa pode fazer uma loja”, recomenda Marcela Nóbrega ao lembrar que a mobilização “combate a invisibilidade” e “ajuda a recuperar a dignidade das pessoas”, que podem se vestir com roupas doadas ainda em bom estado.

De acordo com Marcela, mais da metade das vestimentas doadas hoje foram peças de modelo e tamanho femininos. Ela estima, no entanto, que 70% dos 3 mil moradores de rua no DF são homens.

Desde 2015, a campnanha arrecadou em Brasília mais de 13,5 toneladas em doações. Para fazer a distribuição e montar as lojas temporárias, a campanha conta com a ajuda de mais de 370 voluntários e apoio de mais de 50 parceiros privados.

Fonte: Agência Brasil