Dezoito são presos em operação das Forças Armadas no Rio

Uma operação realizada hoje (9) pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro em comunidades do entorno de Vigário Geral já resultou em 18 prisões, segundo informações divulgadas pelo Comando Conjunto dos militares. Entre os presos estão três suspeitos de chefiar quadrilhas importantes envolvidas em roubos de cargas no estado.

Os presos foram encaminhados para a Cidade da Polícia. A ação está sendo realizada nas comunidades de Furquim Mendes, Dique e Ficap.

Os militares fazem hoje outras duas operações: uma envolve ações de bloqueio em rodovias que ligam o estado aos vizinhos São Paulo e Minas Gerais e outra ação inclui bloqueios e patrulhas motorizados em vias do Grande Rio.

As ações contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil.

Fonte: Agência Brasil