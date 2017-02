Deu ruim! Momentos em que turistas são surpreendidos em fotografias

Imgur Reprodução

As fotos durante as férias são importantes para preservar as memórias felizes. No entanto, algumas delas podem sempre nos supreender, seja no momento em que é registrada ou depois, quando estamos revendo os momentos de lazer.

O jornal britânico ‘Dailymail’ reuniu estes momentos constrangedores, engraçados e inusitados com uma coletânia de fotos de tirar o fôlego da imgur. Tem desconhecido rindo da “modelo”, garçon sofrendo um “acidente”, ciclista esticado em poste de luz, banhista arrumando o biquíni, turista sendo mordido por camelo e etc…

É uma seleção de imagens para ninguém botar defeito, ou não. Confira todas:

Fonte: virgula.uol.com.br