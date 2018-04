Deu ruim! Jornalista fratura perna ao imitar bicicleta de Cristiano Ronaldo

(Foto: reprodução/ Instagram)

A incrível bicicleta que o jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, fez no jogo contra o Juventus na semana passada, não é para qualquer um. O jornalista argentino Manuel Sánchez, do Canal Doce, sabe muito bem disso, pois foi tentar imitar o craque português e fraturou a perna esquerda.

A companheira de trabalho de Sánchez, Alejandra Bellini, postou o vídeo do exato momento em que o jornalista fratura a perna imitando o jogador. “Quis imitar o grande Cristiano Ronaldo e se deu maaaaal”, escreveu ela no post.

Confira abaixo (se tiver coragem, é claro):

Uma publicação compartilhada por Alejandra Bellini (@alejandrabellini) em 4 de Abr, 2018 às 5:51 PDT

Fonte: Vírgula UOL