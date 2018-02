Detran lança campanha de carnaval nesta segunda

O Departamento Estadual de Trânsito lança, na próxima segunda-feira (05.02), às 09h, a sua campanha de carnaval. Na oportunidade serão entregues 22 etilômetros para as forças de segurança da região metropolitana. A solenidade de lançamento ocorrerá no auditório do Detran-MT, na Avenida Dr. Hélio Ribeiro Torquato, nº 1000, no Centro Político Administrativo.

O presidente do Detran-MT, Thiago França, informa que as unidades da autarquia no interior também deverão atuar de forma preventiva neste período. “As campanhas educativas e a fiscalização são primordiais para salvaguardar vidas. A atitude do condutor faz a diferença no trânsito”, diz.

Durante o período de carnaval a equipe de ações educativas de trânsito da autarquia atuará em parceria com outras secretarias para alertar os condutores sobre os riscos de ingerir bebida alcoólica e conduzir veículos.

Evento: Lançamento da Campanha de Carnaval

Dia: 05 de Fevereiro

Hora: 9h

Local: Auditório do Detran-MT, na Avenida Dr. Helio Ribeiro Torquato, nº 1000, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.