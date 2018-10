Detentos promovem rebelião com reféns em Bangu 4

Detentos do Presídio Jonas Lopes de Carvalho, conhecido como Bangu 4, iniciaram uma rebelião com a tomada de três reféns. A informação foi confirmada em nota, no início da tarde desta sexta-feira (26), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Unidades de segurança especializadas foram deslocadas para o presídio, a fim de tentar uma negociação que ponha fim à rebelião. A Seap não informou os motivos ou o número de presos rebelados.

“O subsecretário de Gestão Operacional está na unidade prisional acompanhando a negociação da equipe especializada da Seap. O Grupamento de Intervenção Tática (GIT) está de prontidão no local e o Serviço de Operações Especiais (SOE) já cercou a unidade”, informou a Seap.

Segundo a secretaria, os detentos se amotinaram na área técnica do presídio, fora das galerias onde ficam as celas. A Polícia Militar foi destacada para fazer a segurança do entorno e o espaço aéreo na periferia do complexo prisional foi bloqueado.

Fonte: Agência Brasil