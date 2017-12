Detentos fogem de presídio em Goiás e secretaria monta ações para recapturá-los

As forças policiais da região central de Goiás estão mobilizadas para recapturar presos que fugiram sábado (23) do presídio de Jaraguá. De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), servidores da unidade prisional foram agredidos para que duas pessoas que estão presas por tráfico fossem resgatadas.

A secretaria informou que mais pessoas foram libertadas para atrapalhar o trabalho da polícia em recapturar os dois traficantes. Ao todo, fugiram 15 pessoas. Ainda no sábado, duas delas retornaram voluntariamente à unidade.

Um vídeo divulgado pela imprensa local mostra quando alguns homens se aproximam da entrada da unidade. Depois, dois entram no corredor onde ficam as celas e forçam a abertura das grades.

Por meio de nota, a Seap acrescentou que uma sindicância foi aberta para investigar o fato e que “todas as providências estão sendo tomadas para recapturar os detentos que fugiram do presídio de Jaraguá”.

Fonte: Agência Brasil