Detentos desenvolvem coleção que será mostrada na SPFW

Uma coleção inédita, criada e desenvolvida por detentos, será desfilada no dia 21 de abril na São Paulo Fashion Week.

O projeto Ponto Firme, que já formou mais de cem alunos em Guarulhos, foi criado pelo designer e artesão Gustavo Silvestre. Ele oferece aulas de crochê para detentos na penitenciária Desembargador Adriano Marrey, em Guarulhos.

Há mais de dois anos, o Projeto Ponto Firme leva formação técnica artesã, além de arte, cultura e educação para os sentenciados da penitenciária masculina. O tempo dedicado às aulas contribui para a ressocialização, além de ajudar no desenvolvimento da concentração por meio de uma terapia manual. Os detentos participantes ganham certificação e também remissão de pena. Nesse período, mais de 100 alunos já se formaram com o Ponto Firme.

“Quando começamos o projeto o foco do trabalho era ensinar a técnica do crochê e oferecer uma alternativa para eles se profissionalizarem. Com o passar do tempo, percebi que era possível desenvolver uma coleção de roupas e começamos a trabalhar com força e aumentar o tempo de oficina. O desfile no SPFW nos permitirá mostrar outros caminhos possíveis de reintegrá-los na sociedade, valorizando o trabalho de forma criativa”, afirma Gustavo Silvestre.

A coleção que será apresentada no SPFW é resultado do trabalho de nove meses desenvolvido por uma turma de 20 alunos, coordenados por Gustavo Silvestre, inspirados no dia a dia dos detentos na penitenciária e no sonho de liberdade.

“O SPFW tem como premissa transformação, educação e formação. Ter esse projeto dentro do evento reafirma nosso compromisso com a sociedade de mostrar que a moda, o design, o fazer criativo podem realmente mudar a vida das pessoas”, afirma Paulo Borges, diretor criativo da SPFW.

Após o desfile no SPFW, as peças da coleção serão expostas no Museu da Resistência de São Paulo, instituição conectada à Pinacoteca do Estado de São Paulo. O projeto Ponto Firme conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos e Secretaria de Administração Penitenciária, In-Mod, SPFW, Linhas Círculo, Melissa e Novelaria.

