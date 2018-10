Desinformação sobre biometria gera longas filas no Rio

A manhã de votação no Rio de Janeiro está marcada por longas filas em muitas seções eleitorais. Diversos eleitores que não fizeram o cadastro biométrico na Justiça Federal podem votar pela biometria a partir de um convênio feito com o Detran ao apresentar a carteira nacional de habilitação. A informação, entretanto, não foi divulgada com antecedência pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e tem causado dúvidas entre os eleitores e atraso na votação.

A diretora-geral do TRE-RJ, Adriana Brandão, admitiu que o tribunal deveria ter informado melhor o eleitor sobre a opção biométrica, o que está gerando certa confusão. Ela assegurou, entretanto, que o uso da biometria do cadastro do Detran é opcional.

“Neste caso, a votação a partir da digital do eleitor é opcional e o eleitor não é obrigado a fazê-lo, mas recomendado. Mas a verdade é que, em um futuro próximo, quem optar pela votação a partir do cadastro do Detran poderá ter a vida facilitada, uma vez que sua digital já estará inserida no banco de dados do TRE”.

Urnas substituídas

Em todo o estado, 159 urnas foram substituídas – 76 somente na capital.

Muitas urnas novas, entretanto, ainda não chegaram às seções de votação. Foi o caso de uma zona eleitoral no Ciep do Humaitá, na Rua Visconde Silva, na Zona Sul do Rio, onde os eleitores cansaram de esperar e foram embora, prometendo voltar mais tarde. Ainda no Humaitá, os eleitores que votavam no Colégio Pedro II, na Rua Humaitá, também enfrentaram filas durante toda a manhã.

Em outros pontos da cidade, como na Rocinha e na Zona Norte, os eleitores tiveram de ter paciência para votar. A Escola Municipal Barão Homem de Melo, em Vila Isabel, foi outro local em que os eleitores enfrentaram muita fila.

Sobre este atraso e a formação de longas filas, Adriana Brandão credita ao fato de que muitos eleitores optaram por votar pela manhã, evitando a possibilidade de ter que fazê-lo sob chuva prevista para a parte da tarde. “Além deste fato, é bom lembrar que são seis candidatos para diferentes cargos e que quem estiver votando biometricamente tem direito a quatro tentativas”.

Fonte: Agência Brasil