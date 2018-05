Designer cria brinquedos eróticos para vítimas de estupro

A linha conta com produtos que trabalham o toque, tensão e reconhecimento do corpo

Reconstruir a vida na cama após sofrer abuso sexual pode ser um desafio. Enquanto tratamentos para vítimas de estupro oferecem suporte emocional e psicológico, a redescoberta do funcionamento do corpo e libido fica por conta de cada um. Pensando nisso, a designer holandesa Nienke Helder criou uma linha de brinquedos eróticos especiais para mulheres traumatizadas em consequência de violência sexual. “São ferramentas para a pessoa descobrir a própria recuperação sexual”, disse ela ao The Guardian.

Leia maisAtriz pornô acusa produtor de estupro em cena fora do roteiroEstupro e exploração: a vida das mulheres presas em campos no …

A coleção, chamada Cicatrização Sexual, inclui escova para explorar o toque, um espelho para que a mulher consiga ver a própria vulva, um dispositivo pélvico que vibra quando os músculos estão muito tensos, e um sensor em forma de feijão que acende quando a pessoa estiver com respiração acelerada, como um lembrete para relaxar. Nenhum dos objetos envolve penetração vaginal. Os produtos ainda são protótipos, mas Nienke espera fabricar os brinquedos em grande escala.

“Sobreviventes de abuso sexual têm o corpo retirado de seu poder. Mas quando mulheres estão prontas para começar a pensar sobre sexo, após passarem por terapia e aconselhamento, não há um lugar específico onde elas possam encontrar ajuda. Então, criamos esse espaço”, explicou a educadora sexual Reneé Denyer, que gerencia a loja onde os produtos da coleção Cicatrização Sexual podem ser encontrados.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Arábia Saudita

O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

Créditos: Reprodução

Afeganistão

O estuprador é morto com tiro na cabeça. A sentença é aplicada em quatro dias

Créditos: Reprodução

China

Tem pena de morte ao estuprador. Um tiro é disparado na espinha dorsal, abaixo do pescoço na aplicação da sentença. O sistema de condenação acontece de forma rápida e, em alguns casos, homens inocentes são executados. Castração também pode ser usada como pena para estupradores

Créditos: Reprodução

Emirados Arabes Unidos

Estuprou, morreu. Nos Emirados Árabes Unidos, o estuprador é enforcado em um período máximo de sete dias após a condenação

Créditos: Reprodução

Coreia do Norte

Regida por um ditador, a Coreia do Norte aplica punição instantânea a estupradores: o criminoso é morto com tiro na cabeça

Créditos: Reprodução

Irã

O estuprador é condenado à morte e enforcado em público. Em alguns casos, a vítima pode impedir a pena de morte e o estuprador é condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Índia

Estupro não era considerado um crime grave no país, mas as coisas mudaram em 2013. Uma mudança na lei instituiu que estupradores podem ser condenados à morte e até executados por enforcamento

Créditos: Reprodução

Holanda

Na Holanda, diversos atos são considerados “estupro”. Até mesmo dar selinho em alguém sem permissão pode envolver punição por estupro. As penas variam de acordo com a idade e condições do criminoso, mas variam de 4 a 15 anos

Créditos: Reprodução

França

Na França, a pena para crimes que envolvem estupro também variam de acordo com as características do caso. As sentenças variam de 15 anos, 30 anos e até prisão perpétua com base nos danos causados à vítima

Créditos: Reprodução

Estados Unidos

Os Estados Unidos seguem as leis federais e estaduais. Se o caso de estupro é julgado pela lei federal, o estuprador pode ser condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Arábia Saudita

O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

Créditos: Reprodução

Afeganistão

O estuprador é morto com tiro na cabeça. A sentença é aplicada em quatro dias

Créditos: Reprodução

China

Tem pena de morte ao estuprador. Um tiro é disparado na espinha dorsal, abaixo do pescoço na aplicação da sentença. O sistema de condenação acontece de forma rápida e, em alguns casos, homens inocentes são executados. Castração também pode ser usada como pena para estupradores

Créditos: Reprodução

Emirados Arabes Unidos

Estuprou, morreu. Nos Emirados Árabes Unidos, o estuprador é enforcado em um período máximo de sete dias após a condenação

Créditos: Reprodução

Coreia do Norte

Regida por um ditador, a Coreia do Norte aplica punição instantânea a estupradores: o criminoso é morto com tiro na cabeça

Créditos: Reprodução

Irã

O estuprador é condenado à morte e enforcado em público. Em alguns casos, a vítima pode impedir a pena de morte e o estuprador é condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Índia

Estupro não era considerado um crime grave no país, mas as coisas mudaram em 2013. Uma mudança na lei instituiu que estupradores podem ser condenados à morte e até executados por enforcamento

Créditos: Reprodução

Holanda

Na Holanda, diversos atos são considerados “estupro”. Até mesmo dar selinho em alguém sem permissão pode envolver punição por estupro. As penas variam de acordo com a idade e condições do criminoso, mas variam de 4 a 15 anos

Créditos: Reprodução

França

Na França, a pena para crimes que envolvem estupro também variam de acordo com as características do caso. As sentenças variam de 15 anos, 30 anos e até prisão perpétua com base nos danos causados à vítima

Créditos: Reprodução

Estados Unidos

Os Estados Unidos seguem as leis federais e estaduais. Se o caso de estupro é julgado pela lei federal, o estuprador pode ser condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Memes: Dollynho atrás das grades

Cinco russas que colocaram virgindade à venda

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Memes: Dollynho atrás das grades

Cinco russas que colocaram virgindade à venda

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1272104’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL