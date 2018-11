Desenhos inéditos feitos por Michael Jackson há mais de 30 anos vão a leilão por R$ 739 mil

Além de despontar como ‘rei do pop’ nos anos 1980, Michael Jackson usava seu tempo livre na época para fazer desenhos. Algumas imagens de auto-retrato e caricatura das irmãs foram feitas com caneta preta em 1985. As figuras nunca divulgadas estão agora indo a leilão.

Segundo o site Mirror, o lance inicial de cada uma delas é de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 739 mil). O responsável por tornar os desenhos públicos é o cirurgião plástico Dr. Steven Hoefflin, médico de Michael Jackson e para quem o artista deu as obras como presente.

Desenhos feitos por Michael Jackson nos anos 1980

Peças inéditas estão sendo leiloadas

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL