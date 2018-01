Deputados suspendem recesso para votar contas do governo Taques nesta terça-feira

Os deputados estaduais de Mato Grosso fazem nesta terça-feira (16), duas sessões extraordinárias e uma sessão ordinária. O anúncio é do presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (PSB), que convocou os parlamentares, interrompendo o recesso dos deputados, para votar, principalmente, as contas do Governo Pedro Taques relativas ao exercício de 2016. As contas do governo tiveram parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE), com o apontamento de 19 irregularidades.

A primeira sessão extraordinária será às 9 horas da manhã. A segunda, às 14 horas, e a sessão ordinária ocorrerá no horário regimental, ou seja, às 17 horas. O recesso dos deputados deveria ser encerrado somente em 1º de fevereiro de 2018. A previsão era votar as contas do governo em 2017, mas por pedido de alguns deputados, foi concedido um prazo maior para análise.

As duas sessões extraordinárias, conforme o consultor técnico-jurídico da Mesa Diretora, Xisto Bueno, que falou à Rádio Assembleia na manhã desta segunda-feira (15), tratarão principalmente das contas do governador Pedro Taques relativas ao exercício de 2016. Em dezembro, os deputados aprovaram a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2018.

Embora a prioridade seja a votação das contas do governo, o assessor técnico-jurídico adiantou que outras mensagens, como projetos de deputados, também estarão em votação nas sessões desta terça-feira, principalmente durante a sessão ordinária, das 17 horas. Dependendo do andamento das sessões desta terça-feira (16), os deputados decidem se retomam o recesso ou continuam com as atividades legislativas de plenário.