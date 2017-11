Deputados voltam a discutir PEC do Teto dos Gastos

Os deputados estaduais voltam a discutir nesta terça-feira (14) a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos públicos no Estado de Mato Grosso. A PEC do Teto de Gastos já foi aprovada em primeira votação, mas o pedido de vistas dos deputados Jajah Neves (PSDB) e Allan Kardec (PT) atrasou a segunda votação da proposta.

A polêmica PEC do Teto de Gastos foi apresentada pelo Executivo à Assembleia Legislativa no dia 23 de agosto. A proposta precisa estar aprovada até o dia 30 de novembro para que o governo do Estado consiga aderir ao Plano de Auxílio aos Estados que deve fazer com que Mato Grosso economize em dois anos cerca de R$ 1,3 bilhão.

Em virtude do feriado de quarta-feira (15), em comemoração à Proclamação da República, esta semana haverá sessão ordinária somente na terça-feira, às 17 horas, e na quinta-feira, às 8 horas.