Deputado Marcelo Freixo pede R$ 100 mil de indenização de Danilo Gentili

Danilo Gentili

Leia maisBaleia azul rara é capturada, morta e tem carne cortada em porto …Maxiacessórios: tendência da semana de alta-costura de Paris

Marcelo Freixo está pedindo uma indenização de R$ 100 mil por danos morais em processo contra o apresentador Danilo Gentili.

O deputado estadual do PSOL entrou na Justiça em 2017, após Gentili publicar no Twitter mensagens consideradas ofensivas.

Marcelo Freixo

“Pô, Marcelo Freixo, mas você é uma farsa mesmo hein, seu merda. Aproveitando… E seus black blocs? Mataram mais alguém esses dias?”, disse no dia 4 de maio do ano passado.

Em outro, o apresentador ironizou: “Eu fico mexendo com o Marcelo Freixo no Twitter e preciso ficar esperto… Se eu fosse mulher já tinha apanhado”.

Fonte: Vírgula UOL