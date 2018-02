Bezerra tem parada respiratória

O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) foi internado no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, no início da noite desta quarta-feira (14). O dirigente do PMDB apresentou um quadro de parada respiratória e terá que passar a noite no hospital. Em nota, a ex-deputado estadual Teté Bezerra, esposa do parlamentar, explicou que ele teve uma parada respiratória e foi diagnosticado com água nos pulmões. Por essa razão, ele terá que ficar internado para tomar a medicação e expelir a água dos pulmões. Apesar do quadro, o peemedebista não precisou ser encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital.

Presidente do PMDB de Mato Grosso, Bezerra tem 76 anos e já ocupou os principais cargos eletivos do estado, entre eles de governador e senador. Ele está no seu terceiro mandato de deputado federal.