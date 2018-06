Depois de incêndio de coletivo, ônibus voltam a circular em Natal 

Os ônibus circulam normalmente hoje (3) em Natal, depois que parte da frota foi recolhida após incêndio de um coletivo por criminosos, no bairro Nordeste. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou à Agência Brasil que não há indicações de violência na cidade nem nos arredores.

Ontem (2) o recolhimento dos veículos ocorreu por iniciativa das empresas, que temiam novos ataques. Táxis, vans de transporte escolar e veículos de turismo foram autorizados a realizar serviço de lotação até que a frota retornasse às atividades.

De acordo com a Secretaria de Segurança, antes de atear fogo no ônibus, os criminosos mandaram os passageiros descer. Não há informações sobre feridos.

Na manhã de ontem, o soldado da Polícia Militar Kelves Freitas de Brito foi assassinado por dois criminosos em um estabelecimento comercial em Parnamirim, na região metropolitana de Natal.

No início do ano, cerca de 2 mil militares da Forças Armadas foram enviados para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte durante o período em que policiais entraram em greve pelo o atraso no pagamento de salários e do décimo terceiro.

Fonte: Agência Brasil