Depois de dar à luz gêmeas, Ivete Sangalo volta às redes sociais

Veveta está de volta às redes sociais! Bom, pelo menos ao instagram.

A cantora postou nesta segunda, 02, em suas redes sociais, depois de um tempo se adaptando à nova rotina, que agora inclui as gêmeas Marina e Helena, nascidas no dia 10 de fevereiro.

Em vídeos nos stories do Instagram, ela disse estar morrendo de saudades dos fãs. “Resolvi voltar para as redes sociais, porque agora equilibrou o sistema. Agora está todo mundo organizado. Minha mãe organizou tudo e a gente está descansando e minha mãe vai malhar”, ela disse.

À caminho da academia, ela contou aos fãs: “Eu não estou tão menininha quanto o habitual. Só usando filtros pra poder disfarçar as noites sem dormir. Estou ótima. E minha mãe está muito feliz, minha mãe é só amor. O elevador não chega, mas ela não se chateia, porque ela está tão feliz.

Fonte: Vírgula UOL