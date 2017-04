Depois de comercial de sucesso com Maurício Mattar, Batata Show pretende seguir na linha de humor

Se você frequenta os lugares certos da internet, você certamente já se deparou com o comercial da Batata Show estrelado por Maurício Mattar. No vídeo, o galã dos anos 80 fala sobre a batata crocante e sequinha e termina com uma música de sua própria autoria que consiste em um refrão pegajoso no qual ele repete o mantra “Batata Show”.

“(O sucesso) não foi da forma que nós pensávamos, mas acabou tendo uma repercussão melhor agora”, diz Adilson Balbo Junior, gerente comercial da marca, referindo-se à fama repentina do vídeo depois que ele foi compartilhado na página e canal no YouTube O Brasil Que Deu Certo. “Não era a nossa intenção, mas foi até melhor dessa forma”. Originalmente publicado em novembro de 2016, o vídeo viralizou mesmo depois de ser impulsionado pelo Brasil Que Deu Certo.

A ideia de colocar Mattar para estrelar o comercial veio por meio de uma agência de marketing, segundo Balbo. O gerente comercial afirma que o cantor era uma opção que se encaixava dentro do orçamento da Batata Show e todos concordaram com a ideia. Sem especificar porcentagens, ele afirma que houve um grande aumento de visibilidade da marca nas redes sociais.

Balbo também já admite a possibilidade de mudar o foco (para humor) e inclusive já está procurando artistas que tenham o “mesmo perfil do Maurício Mattar”. Quem se habilita?

Se você ainda não viu:

Fonte: Vírgula UOL