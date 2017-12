Depois de causar alagamentos em SP, chuva deve dar trégua no fim de semana

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta tarde fez a Defesa Civil decretar estado de atenção [com risco de alagamento] para todas as regiões da cidade das 13h38 às 15h08. No momento, as chuvas perderam força e, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A expectativa é que não chova no fim de semana.

De acordo com o CGE, as fortes chuvas de hoje foram resultado da temperatura elevada [a máxima na capital chegou aos 28,5 graus Celsius no final da manhã de hoje] e da chegada de uma brisa marítima que formou núcleos isolados de chuva moderada e forte nas cidades de Cotia e Itapecerica da Serra. Essas chuvas ganharam força e migraram para a capital, atingindo primeiramente as zonas oeste e sul, até que se espalharam por toda a cidade.

Houve diversos a formação de pontos de alagamento intransitáveis pela cidade e a elevação de rios e córregos, mas sem transbordamentos, segundo informações do CGE. O Corpo de Bombeiros registrou a queda de um muro na região do Jaguaré. Já a prefeitura paulista informou sobre a queda de diversas árvores pela capital.

Fonte: Agência Brasil