Depois de 40 dias preso, Fabris assume presidência da AL

Depois de passar 40 dias na prisão suspeito de obstrução à Justiça na Operação Melebolge, o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) vai assumir a presidência da Assembleia Legislativa por dois dias.

O “presente” antecipado de natal de Fabris será possível em função do presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho (PSB), deixar o cargo para assumir, também por dois dias, o governo de Mato Grosso em razão da viagem que o governador Pedro Taques (PSDB) e o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) farão a China e a Alemanha, respectivamente.

O governador Pedro Taques viajará nesta sexta-feira (3) para China para apresentar o potencial econômico de Mato Grosso e buscar investimentos par ao estado. Já Fávaro tem previsão de viagem para o dia 12. Taques reassumirá o Palácio Paiaguás no próximo dia 17 de novembro.

Na Alemanha, Fávaro se encontra com Taques para participar da COP 23 com objetivo de debater políticas de combate à mudança global do clima.