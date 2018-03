Depeche Mode toca em São Paulo: veja como estão nossos ídolos dos anos 80

(Foto: divulgação) Depeche Mode

Nesta terça, 27, será dia de celebrar os anos 80 com o show único do Depeche Mode no Brasil. A banda de eletro-pop, conhecida mundialmente pelo hit Enjoy The Silence e tantos outros, irá se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, com a Global Spirit Tour.

A única vez que o Depeche Mode esteve em terras tupiniquins foi em 1994, quando entupiu de gente duas noites na finada casa de shows Olympia, na capital paulista. Embora Dave Gahan estivesse passando por uma de suas piores fases da vida na época (viciado em heroína, tentou se suicidar em 1995), o vocalista era considerado um galã, ostentando um cabelão comprido e possuidor de um corpo esbelto e um rebolado que só Mick Jagger consegue reproduzir.

Vinte e quatro anos se passaram, e assim como nós, os integrantes do Depeche Mode ganharam rugas, pés de galinha e perderam cabelos (mas nem tanto). E, nem por isso Gahan, que está com 55 anos, deixou de ser um postar dos mais estilosos.

Para ir se preparando para esse showzão, mostramos como estão os nossos ídolos oitentistas da música. Tem Madonna, Cyndi Lauper, Bono (do U2), Robert Smith (The Cure), Morrissey (The Smiths), e muitos outros.

Confira quem está envelhecendo com charme e estilo, e quem não.

Antes e depois: ídolos musicais dos anos 80

1 de 20

Bono Vox (U2)

Créditos: Divulgação/montagem

Dave Gahan (Depeche Mode)

Créditos: Divulgação/montagem

Cindy Lauper

Créditos: Divulgação/montagem

Robert Smith (The Cure)

Créditos: Divulgação/montagem

Sting (The Police)

Créditos: Divulgação/montagem

Madonna

Créditos: Divulgação/montagem

Bernard Sumner (New Order)

Créditos: Divulgação/montagem

Boy George (Culture Club)

Créditos: Divulgação/montagem

Debbie Harry (Blondie)

Créditos: Divulgação/montagem

Vanilla Ice

Créditos: Divulgação/montagem

Michael Stipe (R.E.M.)

Créditos: Divulgação/montagem

Bon Jovi

Créditos: Divulgação/montagem

Nick Cave

Créditos: Divulgação/montagem

Billy Idol

Créditos: Divulgação/montagem

Chris Isaak

Créditos: Divulgação/montagem

MC Hammer

Créditos: Divulgação/montagem

Iggy Pop

Créditos: Divulgação/montagem

Morrissey (The Smiths)

Créditos: Divulgação/montagem

Peter Garrett (Midnight Oil)

Créditos: Divulgação/montagem

Ídolos musicais dos anos 80

Créditos: Divulgação/montagem

Fonte: Vírgula UOL