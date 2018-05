Denise Rocha é 1ª brasileira a testar o ‘Pênis Facial’, tratamento de pele que cheira esperma

(Foto: Bruno Afonso/ Agência Bravo)

Após as celebridades Sandra Bullock, Cate Blanchett, Emma Stone e Katy Perry fazerem uso do ‘Pênis Facial‘, tratamento de pele que é a maior novidade em Hollywood, a modelo e ex-assessora parlamentar Denise Rocha experimentou a técnica.

“O Furacão da CPI, Denise Rocha, é a primeira famosa brasileira a testar o polêmico tratamento estético ‘Pênis Facial’”, informa assessoria de imprensa. “A técnica chegou ao Brasil nesta semana em Brasília e foi testada em Denise na Clínica Corpus Estética Avançada pelo Dr. Henrique Santos”, diz o email.

De nome Hollywood EGF Facial, o tratamento foi apelidado de ‘Pênis Facial’ por envolver o uso de células-tronco retiradas do prepúcio de bebês na Coréia do Sul. As células são colhidas durante a circuncisão dos recém-nascidos e aplicadas na pele com micro-agulhas para estimular a produção de colágeno. O apelido é porque o cheiro lembra o de esperma.

Segundo a assessoria, o procedimento custa cerca de R$1.000 no Brasil. Confira vídeos de Denise usando o ‘Pênis Facial’:

10 erros de maquiagem que envelhecem a pele:

Batom escuro

Os lábios perdem sua grossura natural com o passar dos anos, é inevitável. Os batons escuros pioram esse cenário, dando a impressão de lábios ainda menores. Batons claros e rosados, por outro lado, dão uma luminosidade especial à boca, assim como o gloss. Se ainda assim você quiser uma cor mais escura, a dica é procurar batons com fórmula leve e cremosa. Ah, desista da ideia de contornar os lábios!

Créditos: Pinterest

Base na cor errada

Quanto mais artificial for a make, maiores as chances da sua pele ficar com aquele aspecto carregado e envelhecido. Isso ocorre, muitas vezes, quando escolhemos a cor de base errada, muito clara ou muito escura. Para não vacilar, experimente um pouco do cosmético no rosto, mesmo, antes de comprá-lo. A cor certa é aquela que desaparece na pele.

Créditos: Pinterest

Blush errado

Blush, o pó mágico que ora age como mocinho, ora bandido na bendita maquiagem. Aplicar em excesso, com círculos muito marcados, deixa o visual extremamente artificial. O segredo é aplicar nas maçãs do rosto, de baixo para cima, a partir do ‘meio’ dos olhos. Esse movimento dá a impressão de um rosto iluminado e jovial.

Créditos: Pinterest

Ignorar as sobrancelhas

Elas também ficam mais ralas com o tempo. Por isso, preparar as sobrancelhas dá uma rejuvenescida no visual, principalmente se você quiser um olhar marcante. Não é complicado, tá? Basta para usar lápis específicos de preenchimento num tom um pouco mais claro que a cor natural dos fios.

Créditos: Pinterest

Corretivo na cor errada

Em vez de disfarçar, corretivos muito claros acabam acentuando as olheiras. Produtos com fundo verde também não funcionam muito bem, ok? No lugar deles, a dica é investir em corretivos em tons de pêssego e amarelo.

Créditos: Pinterest

Linha dos cílios

Deixar essa linha muito marcada com lápis preto, por exemplo, dá a impressão de olhos pequenos e apertados. O mesmo vale para sombras muito escuras, que pesam na make final. Sombras amarronzadas e lápis cinza são a saída para um olhar poderoso, brilhante e leve.

Créditos: Pinterest

Pesar a mão

Uma camada muito grossa de base ou corretivo acabam ressaltando marquinhas de expressão, rugas e outros detalhes que a gente tenta suavizar com a maquiagem. O melhor é optar por fórmulas leves e hidratantes, como o BB Cream, e desencanar um pouco de cosméticos em pó.

Créditos: Pinterest

Blush escuro

Ao contrário de tons escuros ou amarronzados, um blush claro deixa a maquiagem com um aspecto mais jovial e vivo. Prefira os cremosos, que dão uma hidratação extra à pele.

Créditos: Pinterest

Finalizar com pó

Cobrir o brilho natural da maquiagem com pó é tiro no pé – a não ser que você precise de uma cobertura super seca para filmar ou aparecer na televisão, por exemplo. Esse truque acentua as rugas e acaba com o bilho natural da pele, deixando a make pesada e com um ar envelhecido.

Créditos: Pinterest

Sombra brilhante

O glitter de algumas sombras também faz as vezes de vilão, acentuando as rugas e marcas de expressão das pálpebras. Deixe o brilho para o canto dos olhos e escolha sombras com efeito matte. Você vai sentir a diferença na hora!

Créditos: Pinterest

Fonte: Vírgula UOL