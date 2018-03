Demitido por grosseria, garçom francês diz que teve sua cultura “discriminada”

Restaurante

O garçom francês Guillaume Rey foi demitido de um restaurante de Vancouver, no Canadá. O motivo? Teve atitude agressiva, rude e desrespeitosa”, informou o jornal The Guardian.

Mas, segundo o próprio Guillaume, ele não foi inadequado nas atitudes, ele “só estava sendo francês”. O restaurante afirmou que o rapaz já tinha recebido diversas advertências verbais por seu péssimo comportamento.

O garçom entrou com uma queixa no Tribunal de Direitos Humanos do estado de British Columbia contra seu empregador. Ele alegou que sentia que a cultura de seu país estava sendo “discriminada”, já que segundo Guillaume a cultura francesa “tende a ser mais direta e expressiva”.

Essas transformações são impressionantes!

Na internet, a hashtag #2012vs2018 está provando que transformações completas podem acontecer em muito pouco tempo.

Créditos: Reprodução/Twitter

