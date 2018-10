Demi Moore fala sobre dificuldade em lidar com o sucesso: “Entrei em um caminho de auto-destruição”

Demi Moore

Demi Moore falou sobre suas dificuldades para lidar com a fama durante a entrega de um prêmio, nos Estados Unidos. A atriz foi homenageada como Mulher do Ano na premiação do Friendly House, centro de recuperação de mulheres.

“Eu entrei em um caminho de verdadeira auto-destruição, não importava o sucesso que eu tivesse, nunca me senti bem o bastante. Não tinha absolutamente nenhuma auto-estima e, nesse caminho autodestrutivo, isso rapidamente me levou a uma crise”, disse

A atriz disse que teve muita dificuldade de reconhecer que tinha um problema real. “Não estava tão claro na época, talvez tenha sido uma intervenção divina, mas duas pessoas que eu mal conhecia se levantaram, tomaram uma atitude e me presentearam com uma oportunidade, que eu acho que era mais um ultimato. A menos que eu morresse, seria melhor eu aparecer”, completou.

“Eles viram mais coisas do que eu mesma via em mim e sou imensamente grata por isso. Sem essa oportunidade e sem essa crença, eu não estaria sequer de pé hoje”, completou.

Terry Richardson e Demi Moore

Créditos: Reprodução / Site Terry's Diary

Demi Moore aparece irreconhecível em campanha de marca de cosméticos

Créditos: reproducao

Demi Moore

Créditos: Getty Images

Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990) – Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore)

Créditos: reproducao

Demi Moore – Vanity Fair – 1991

Créditos: reproducao

Demi Moore ficou careca para o filme “Até o Limite da Honra”, em 1997

Créditos: reproducao

Demi Moore

Créditos: Getty Images

Demi Moore

Créditos: Reprodução/BuzzFeed

demi moore

Créditos: Getty Images

Demi Moore em evento

Créditos: Getty Images

Demi Moore com seu anel de noivado que ganhou de Ashton Kutcher

Créditos: Getty Images

Fonte: Vírgula UOL