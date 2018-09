Demi Lovato tem recebido visitas diárias do ex-namorado Wilmer Valderrama

Demi Lovato e Wilmer Valderrama

Demi Lovato tem contado com um apoio muito importante durante o período de recuperação, dois meses após sofrer uma overdose e ser hospitalizada. Segundo o TMZ, o ator Wilmer Valderrama, seu ex-namorado, tem feito visitas frequentes.

Demi teria trocado de clínica de rehab e está em uma nova instituição, renomada internacionalmente por seus trabalhos com dependentes químicos. Já autorizada a receber visitas, a cantora tem contado com Wilmer, que é visto levando cafés da Starbucks para a ex-namorada. Ele tem feito visitas diárias.

Demi Lovato e Wilmer Valderrama ficaram juntos por cerca de seis anos.

Fonte: Vírgula UOL