Demi Lovato mostra estrias e celulite em vídeo: ‘me amo’

A cantora disse que as mulheres devem se orgulhar do corpo que têm

A cantora Demi Lovato fez vídeos mostrando celulite, estrias e gordurinhas para o Instagram. “Estrias e gordura extra… e ainda me amo”, escreveu a famosa na legenda da foto.

Em uma onda de orgulho do corpo entre as estrelas, Demi afirmou que tem celulite e que tudo o que exibe no Instagram é real. “Vamos amar nossos ‘eus’ reais”, disse.

Kim Kardashian

Kim Kardashian curtia uma praia no México quando paparazzi tiraram essas fotos…

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian

…e em resposta aos críticos de plantão, ela foi lá e postou uma foto com um biquíni ainda menor. “Eu tenho celulite, e daí? É louco como as pessoas acreditam que, por você ser celebridade, não tem direito a ter algumas imperfeições. Eu olho para as minhas celulites e penso: vocês valeram cada colherada naquele sorvete de creme e cookies!”

Créditos: Instagram

Amber Rose

Amber Rose publicou um vídeo em seu Instagram nessa semana com as coxas marcadas pela celulite. “Furinhos na bunda, yes!”, disse ela.

Créditos: Instagram

Demi Lovato

No Twitter, Demi Lovato deu um recadinho à Mattel sobre os furinhos indesejados. “A Barbie deveria vir com celulite, afinal, 95% das mulheres têm isso”. De acordo!

Créditos: Instagram

Amy Schumer

“Eu tenho barriguinha, tenho celulite e ainda assim mereço ser amada”, disse a atriz, roteirista e comediante Amy Schumerr

Créditos: Instagram

Ashley Graham

A modelo Ashley Graham também não tem o que esconder. “Eu me senti livre no dia em que percebi que nunca me encaixaria nos padrões da sociedade. Eu nunca serei perfeita o suficiente para uma indústria que define o que é belo só pelo o que existe por fora… Curvas, dobras, celulites, tudo: eu amo cada parte minha”

Créditos: Instagram

Blake Lively

O que você prefere: celulite ou uma vida sem graça? Para Blake Lively, a resposta é óbvia. “É claro que tenho diversas imperfeições. Mesmo assim, prefiro ter um pouco de celulite e fazer uma viagem gastronômica, comendo sorvete o fim de semana inteiro”

Créditos: Instagram

Carol Castro

Para a atriz Carol Castro, essa é definitivamente uma cobrança da qual podemos nos livrar. “Eu jamais deixaria de fazer algo por causa da celulite. Sou pressionada para estar com tudo em cima, mas não deixo essa cobrança tomar conta de mim”.

Créditos: Instagram

Ellen Roche

Ellen Roche também veste a camisa quando o assunto é celulite. “A celulite não deve gerar culpa. A gente fica mais linda quando se aceita e se cuida sem se massacrar”

Créditos: Instagram

Grazi Massafera

Para Grazi, a celulite faz parte do corpo da mulher, não tem por que surtar. “Tô nem aí, quem não tem ainda vai ter”, afirma.

Créditos: Instagram

Holly Madison

A modelo e ex-coelhinha da Playboy nunca se incomodou com os furinhos. “Eu sempre tive bunda, e quero manter as coisas desse jeito, mesmo com a celulite. Não sou perfeita, mas amo minhas curvas”.

Créditos: Instagram

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo, um mulherão daqueles, também aprendeu a aceitar as marquinhas. “Toda mulher gostosa tem celulite. Eu malho, capricho na alimentação, e mesmo assim a danada ainda aparece”.

Créditos: Instagram

Jessica Alba

Jessica Alba deu um show de autoestima durante uma entrevista à GQ britânica. “Meus seios são flácidos, tenho celulite e quadris largos. Mesmo assim, amo meu corpo”.

Créditos: Instagram

Juliana Paes

Para Ju Paes, quem presta atenção de verdade às celulites são as mulheres. “Acho supernormal ter celulite. Homem que é homem, mesmo, não repara muito. O patrulhamento é feminino”.

Créditos: Instagram

Kate Winslet

“Eu sou como as pessoas que andam pelas ruas. Não tenho seios perfeitos, não estou livre das celulites e tenho curvas. Se admitir isso é algo que empodera as mulheres, então, estou dentro”, disse Kate Winslet em entrevista ao The Sun.

Créditos: Instagram

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson tem uma relação tranquila com as celulites, só não aguenta mais a cobrança da imprensa pela perfeição. “É horrível, eles mostram fotos de celebridades com celulite como se fosse algo de outro mundo. É claro que temos celulite, não somos robôs”.

Créditos: Instagram

Kristen Bell

“Comecei a me sentir ótima depois de olhar umas fotos em que as celulites apareciam. ‘Estou linda’, pensei. Desculpe por ter pernas feitas de músculos, pele e gordura. Como se eu precisasse pedir desculpas por isso”, contou Kristen Bell em entrevista ao ShowbizSpy.

Créditos: Instagram

Nathalia Rodrigues

A atriz Nathalia Rodrigues é gente como a gente e está cansada da patrulha da celulite. “Essa preocupação toda com celulite deixa as mulheres obcecadas por um padrão irreal”.

Créditos: Instagram

Preta Gil

Preta Gil já afirmou em show que tem celulite, sim, mas tem caráter também, o que é bem mais importante. Palmas!

Créditos: Instagram

Samara Felippo

“Essa corrida para ser perfeita é desgastante. Toda mulher tem celulite e, se não tem, ainda terá. E isso não faz a gente ser menos mulher”, declarou a atriz Samara Felippo

Créditos: Instagram

Sandra Bullock

“Sem celulites, você não é humano”. Ponto final da Sandra Bullock!

Créditos: Instagram

Fonte: Vírgula UOL