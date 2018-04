Demi Lovato exibe celulites, estrias e “gordura extra”: “Ainda me amo”

Demi Lovato

Demi Lovato postou uma sequência de Stories super empoderados no Instagram. A cantora exibiu estrias, celulites e o que chamou de “gordura extra”.

“Estrias e gordura extra…e ainda me amo. Sem espaço entre as coxas para mim e ainda me amo”, escreveu.

Demi Lovato

Demi ainda afirmou: “O Boomerang suavizou as minhas pernas. O ponto é: eu tenho celulite, assim como 93% das mulheres têm. O que você vê no Instagram não é sempre o que parece ser. Vamos amar nossos ‘eus’ reais”.

Demi Lovato

Fonte: Vírgula UOL