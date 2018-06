Demi Lovato cancela show por problemas nas cordas vocais

Demi Lovato

Demi Lovato anunciou no último domingo os motivos que a levaram a cancelar um show da turnê Tell Me You Love Me Tour, que faria em Londres, na Inglaterra.

Demi afirmou que está com as cordas vocais inchadas e disse que, se não cancelasse a apresentação, poderia agravar ainda mais seu quadro.

Demi Lovato se apresenta no Brasil em novembro deste ano.

Confira o comunicado:

Escrevo isso com lágrimas de frustração e tristeza: tenho que adiar meu show de hoje à noite em Londres na O2 devido a estar muito, muito doente, com as cordas vocais inchadas, que foram examinadas por um médico.

Se eu sair hoje e machucar mais minhas cordas vocais, poderia potencialmente ter que cancelar todo o resto da minha turnê. Lamento muito, muito, muito por desapontar qualquer um dos meus fãs em Londres, que viajaram horas de carro para estar aqui, ou todos os fãs que compraram ingressos por seus aniversários, feriados ou qualquer ocasião especial.

Parte meu coração desapontá-los. Saibam que sinto sua frustração e não faria isso a menos que absolutamente tivesse que fazer. A todos que compraram ingressos para hoje à noite, vejo vocês na data remarcada, em 25 de junho, depois dos shows em Madri e no Rock in Rio. Obrigada pela compreensão. Amo vocês.

Fonte: Vírgula UOL