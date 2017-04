Delegado recebe homenagem no aniversário do Exército Brasileiro

O delegado da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças, Heródoto Souza Fontenele, recebeu na quarta-feira (19.04) uma homenagem por ocasião do aniversário do Exército Brasileiro.

Agraciado com o Diploma de Amigo do Batalhão 2017, o delegado recebeu a homenagem, durante as comemorações do aniversário de 369 anos do Exército Brasileiro. A cerimônia cívico-militar acontece anualmente, todo o dia 19 de abril, com a entrega da honraria a autoridades que prestaram relevantes serviços ao Exército.

O delegado agradeceu ao Comandante Gilvan Augusto de Farias Junior, do 58° Batalhão de Infantaria Motorizada de Barra do Garças e destacou que é uma grande honra receber a homenagem de uma instituição tão importante quanto o Exército Brasileiro

“A homenagem representa o grande momento que a Polícia Judiciária Civil vive, sendo reconhecida e respeitada por grandes instituições ímpar”, disse.