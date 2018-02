Delegacia de Homicídios investiga assassinato de advogado no Rio

A Delegacia de Homicídios (DH) do Rio de Janeiro está investigando o assassinato do advogado Marcos Gil de Souza, ocorrido na noite de segunda-feira (26), aparentemente durante uma tentativa de assalto. A vítima foi alvo de tiros depois que uma dupla de criminosos o atacou e, aparentemente, tentou assaltá-lo.

O caso foi registrado na DH como latrocínio. Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas hoje (28) pela imprensa, mostram dois homens estacionando um carro na rua Alfredo Pinto e andando na direção de um grupo de cinco pessoas. Marcos Gil é uma delas.

Os criminosos são vistos tentando pegar alguma coisa das mãos do advogado, que busca impedir. Então, a vítima é baleada, enquanto as outras pessoas fogem dali. Os criminosos andam até o carro e também saem do local.

Fonte: Agência Brasil