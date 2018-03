Dekmantel se firma como referência máxima em festivais de vanguarda

Gabriel Quintão Four Tet

Originalmente holandês, o Dekmantel Festival teve sua segunda edição no Brasil neste fim de semana e se firmou como referência máxima em termos de festivais que abrigam música de vanguarda. Os organizadores do evento já confirmaram que ele volta ao Brasil em 2019. O pré-cadastro já está aberto.

Mesmo com line-up mais enxuto que no ano passado e privilegiando o tecno, o ponto alto desta edição foi a locação escolhida, o antigo Playcenter. Outro ponto a ser valorizado é a presença de representantes da música brasileira, como Marcos Valle, Azymuth, Tata Ogan, Tahira, DJ Tudo, DJ Nuts, Maria Rita Stumpf, Os Mulheres Negras.

Fora isso, o Dekmantel é um dos raros festivais em que a música está em primeiro lugar, com um line pesado, sistema de som cristalino e calibrado, além de preocupação com a cenografia. Vida longa e próspera ao Dekmantel, continue voltando.

Leia texto os organizadores: “Muito, mas muito obrigadx. Nossa segunda edição do Dekmantel Festival São Paulo surpreendeu, emocionou e foi inesquecível. A incrível selva de pedras que é São Paulo e seus Paulistanos cheio de vida nos encantou e esse ano só serviu para aumentar nosso amor. O pré-cadastro pro ano que vem já está aberto – nos vemos em breve, Brasil!”

Fonte: Vírgula UOL