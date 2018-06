Definida empresa que vai construir pontes sobre o Ribeirão do Lipa, na Estrada da Guia

Governo reduziu em 15% os custos para construir duas pontes na Estrada da Guia, sobre o Ribeirão do Lipa

O Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta quarta-feira (13.06) traz a publicação do resultado da licitação para contratação da empresa que vai construir duas pontes de concreto sobre o Ribeirão do Lipa, na rodovia Helder Cândia (Estrada da Guia/MT-010), entre Cuiabá e Rosário Oeste. As pontes fazem parte do pacote de obras da duplicação dos 4,9 quilômetros da via.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) conseguiu uma economia 15,36% no valor final da obra. O investimento estimado de R$ 4.482.747,10 milhões foi reduzido para de R$ R$ 3.794.000,00; uma economia de R$ 688 mil dos cofres públicos.

O Estado de Mato Grosso é o primeiro do Brasil a fazer uma licitação utilizando o Regime diferenciado de Contratação (RDC), após a recente decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando esta modalidade de certame.

“Visando assegurar maior agilidade, qualidade e economia de recursos na realização de obras públicas para ações ligadas à melhoria da mobilidade urbana e infraestrutura logística. Nesta licitação, além da agilidade na obra, o valor da economia será de 15%”, frisou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte.

O Governo de Mato Grosso tem trabalhado em ritmo acelerado para entregar a duplicação da Estrada da Guia, ainda em 2018. A obra possui 53% dos serviços executados. Terraplanagem, concretagem de calçadas e plantio de gramas nas laterais das calçadas estão em andamento.

As pontes que serão construídas possuem 36 metros de comprimento por 15 metros de largura, totalizando 1.080,00 m² de área. O Diário Oficial informa que a empresa Rivoli do Brasil SPA foi a empresa vencedora do certame.

Trincheira de 365 metros

O Governo do Estado também realizada, por meio do Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá, a construção da trincheira de 365 metros que ficará no entroncamento entre a Rodovia Helder Cândia (Estrada da Guia / MT-010) e a Estrada da Chapada (MT-251). Mais de 70% da obra foi executada e a empresa vem trabalhando em ritmo acelerado para liberar o trânsito pelo acesso do lado direito, e assim diminuir o fluxo de veículos nos desvios do bairro Residencial Paiaguás.

