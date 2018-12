Defesa de João de Deus diz desconhecer indeferimento de habeas corpus

O advogado Alberto Toron, um dos defensores do médium João Teixeira Faria, o João de Deus, disse que desconhece a informação de que a Justiça de Goiás negou o pedido de habeas corpus de seu cliente, acusado de abuso sexual por centenas de mulheres no Brasil e no exterior.

“Não temos essa notícia”, disse o advogado à Agência Brasil por meio de mensagem.

O pedido de habeas corpus foi impetrado para revogar a prisão preventiva do líder espiritual. Veículos de comunicação chegaram a noticiar o indeferimento do pedido. João de Deus está preso no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia desde o último domingo (16).



O médium é acusado de crimes de abuso sexual praticados contra centenas de pessoas que o procuravam para atendimento espiritual na Casa Dom Inácio de Loyola, no município goiano de Abadiânia. João de Deus nega as acusações e diz que é inocente.

Na tarde desta terça-feira (18), equipes da Polícia Civil de Goiás realizaram diligência na Casa Dom Inácio de Loyola. A Justiça autorizou também busca e apreensão em mais de 20 endereços ligados ao líder espiritual.

Fonte: Agência Brasil