Defesa Civil reconhece situação de emergência de 14 municípios de MG

O Ministério da Integração Nacional reconheceu nesta quinta-feira (7), por meio de uma portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), divulgada no Diário Oficial da União, a situação de emergência de 14 municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas nos últimos dias. O reconhecimento tem o objetivo de acelerar as ações federais de resposta ao desastre, considerado de alta intensidade.

Os municípios reconhecidos são Abre Campo, Caeté, Lajinha, Nova Serrana, Pedro Leopoldo, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Santa Cruz do Escaldado, Santo Antônio do Grama, São José do Mantimento, São Pedro dos Ferros e Urucânia.

O Ministério da Integração Nacional informou que está apoiando os municípios atingidos por temporais desde o dia 29 de novembro e que enviou uma equipe técnica para atuar nos municípios de Ribeirão das Neves e Caeté, onde serviços essenciais foram bastante afetados. A situação de emergência em Ribeirão das Neves também foi reconhecida no dia 5 de dezembro.

Fonte: Agência Brasil