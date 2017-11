Defesa Civil de Petrópolis mantém estágio de atenção por causa da chuva

A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, registrou um deslizamento de terra na Rua Atílio Marotti, no bairro do Retiro, na manhã de hoje (20), devido à forte chuva das últimas horas que atingiu o município. Houve queda de um poste e da escada de acesso a uma casa. A residência foi interditada e os moradores foram levados para a casa de parentes. Uma equipe da Defesa Civil está no local dando apoio ao proprietário.

Nas últimas 24 horas, choveu forte em Petrópolis, e a Defesa Civil permanece em estágio de atenção, já que a chuva continua em algumas regiões da cidade desde ontem (20). O secretário de Defesa Civil, Paulo Renato Vaz, disse que há previsão de chuva para todo o estado durante esta semana, e que os moradores de área de risco devem ter atenção redobrada. “É importante que a população ligue para o 199 e informe caso tenha alguma ocorrência, já que nossas equipes estão de prontidão para realizar os atendimentos.”

Cratera

Duas equipes da Defesa Civil estão de plantão de 24 horas na BR-040 (Rio-Juiz de Fora), altura do Contorno. Apesar da chuva das últimas horas, não houve alterações na região. No dia 7 último, o solo cedeu e abriu uma cratera de 70 metros de profundidade e 30 metros de diâmetro, às margens da BR-040, altura do km 81, sentido Rio. A Concer, concessionária que administra a rodovia, deve retomar o trabalho de sondagem do terreno ao longo da semana.

Fonte: Agência Brasil