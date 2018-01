Defensoria Pública aciona Ratinho após vídeo ofensivo sobre homossexuais

Divulgação Programa do Ratinho

Na última quarta-feira (3), Ratinho publicou um vídeo em seu Instagram em fez declarações consideradas ofensivas. O apresentador do SBT comentava a programação da TV Globo quando disparou: “estava vendo as novelas da Globo. A gente tem que olhar o que está concorrendo com a gente. Mas a Globo colocou viado até em filme de cangaceiro. Naquele tempo não tinha viado, não. Você acha que tinha viado?”, afirmou.

“É muito viado. É viado às seis horas da tarde, é viado às oito da noite, às nove, é viado às dez da noite. É muito viado. Eu não sei o que está acontecendo. Não tem tanto viado assim. Ou tem? Será?”, questionou.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, na coluna de Mônica Bergamo, a Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma representação para que a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado instaure um processo administrativo contra Ratinho por suas declarações. Ratinho fez um vídeo em que se desculpa se “ofendeu” alguém, afirmou que essa não era a intenção e que “lamentavelmente algumas pessoas entenderam assim”. Confira o vídeo de desculpas:



Quem me conhece sabe da minha personalidade, sou brincalhão e respeito todo mundo sempre!

