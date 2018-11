Defensoria do Rio ajuda vítimas de desabamento a recuperar documentos

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro quer ajudar as vítimas do desabamento do Morro da Boa Esperança, em Niterói, região metropolitana do Rio, a recuperar os documentos perdidos. De acordo com o defensor Flávio Lethier, essa é a prioridade da Defensoria que está no local para auxiliar na emissão da segunda via.

“No momento nós queremos resolver as questões dos desabrigados e da documentação. Já a questão de responsabilização é para um segundo momento”, explicou o defensor.

O deslizamento de parte da encosta do morro deixou 22 famílias desabrigadas, segundo a prefeitura de Niterói.

Hospital

Duas vítimas do desabamento ocorrido na madrugada de sábado (10) permanecem internadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, um dos homens está no Hospital Estadual Azevedo Lima e outro no Hospital Estadual Alberto Torres. Ambos têm estado de saúde estável.

Enterros

Ao todo, 15 pessoas morreram no deslizamento. Uma das vítimas, o menino Arthur Caetano Carvalho, de 3 anos, chegou a ser resgatado pelos bombeiros e ficou internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu às lesões e morreu na tarde de ontem (11).

Arthur e sua irmã Nicole Caetano Carvalho, de 10 meses – encontrada já sem vida pelos bombeiros – serão enterrados hoje. Além deles, mais duas pessoas serão sepultadas nesta segunda-feira.

